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Spor

Lionel Messi için Barcelona iddiası! İşte transfer için düşünülen finansal model

Inter Miami ile sözleşmesi 2025'in sonunda sona erecek olan Lionel Messi futbol hayatını efsanesi olduğu Barcelona'da tamamlamak istiyor. Kulübün içinde bulunduğu mali sıorunlar nedeniyle transfer için çözüm aranıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
Lionel Messi için Barcelona iddiası! İşte transfer için düşünülen finansal model
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Lionel Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 2025'in sonunda bitecek ve Arjantinli yıldızın bir sonraki hamlesi futbol dünyasında merakla bekleniyor. Messi'ye yakın kaynaklar, onun asıl hedefinin efsaneleştiği Barcelona formasıyla kariyerini tamamlamak olduğunu söylüyor. Ancak bu dönüş, kulübün içinde bulunduğu mali zorluklar nedeniyle kolay görünmüyor.

Barcelona'nın, Messi'nin dönüşünü finanse edebilmek için yaratıcı bir model arayışında olduğu bildirildi. Bu noktada ilham kaynağı ise 1995 yılında Michael Jordan'ın NBA'e dönüşü sırasında izlediği yol. O dönem Jordan markası büyürken Bulls da ekonomik ve sportif anlamda güç kazanmıştı. Barcelona'nın uzun süredir iş ortağı olan ekonomist Marc Ciria da bu yaklaşımı destekliyor.

Ciria, "Messi şu anda bile forma satışlarında Lamine Yamal'dan sonra ikinci sırada. Dönüşü, hem gelirleri artırır hem de küresel sponsorları kulübe çeker. Jordan örneğine benzer bir strateji benimsemeliyiz," ifadelerini kullandı.

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