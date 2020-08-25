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Spor

Lionel Messi için Manchester United iddiası

Barcelona'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi ayrılık kararını yönetime ve teknik ekibe bildirmişti. İspanyol medyasının iddiasına göre Messi'nin ayrılığı resmiyet kazandı. İngiliz ekibi Lionel Messi için Manchester United'ın girişimlere başladığını iddia etti.

25 Ağustos 2020 Salı 18:36 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 18:49
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Barcelona'da karmakarışık bir hal alan Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili çok sıcak bir haber daha geldi.

İspanyol TV kanalı Cuatro, Arjantinli yıldızın ayrılık kararını verdiğini ve önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılacağını duyurdu.

Messi'nin, yeni teknik direktör Ronal Koeman ile yaptığı toplantıda aldığı cevaplardan memnun olmadığı ve değişim istediği vurgulandı.

Koeman'ın, Messi'ye takımın bütünlüğüne önem vereceğini ve herhangi bir esneklik sağlamayacağını ilettiği kaydedildi.

Öte yandan İngiliz devi Manchester United'ın, Messi'yi kadrosuna katabilmek için girişimlere başladığı bilgisi de paylaşıldı.

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