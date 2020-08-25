25 Ağustos 2020 Salı 18:36 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 18:49

Barcelona'da karmakarışık bir hal alan Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili çok sıcak bir haber daha geldi.

İspanyol TV kanalı Cuatro, Arjantinli yıldızın ayrılık kararını verdiğini ve önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılacağını duyurdu.

Messi'nin, yeni teknik direktör Ronal Koeman ile yaptığı toplantıda aldığı cevaplardan memnun olmadığı ve değişim istediği vurgulandı.

Koeman'ın, Messi'ye takımın bütünlüğüne önem vereceğini ve herhangi bir esneklik sağlamayacağını ilettiği kaydedildi.

Öte yandan İngiliz devi Manchester United'ın, Messi'yi kadrosuna katabilmek için girişimlere başladığı bilgisi de paylaşıldı.

