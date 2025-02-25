İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2025 Salı / 27 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4591
  • EURO
    38,3331
  • ALTIN
    3392.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lionel Messi için olay iddia Geri dönme kararı aldı
Spor

Lionel Messi için olay iddia Geri dönme kararı aldı

Futbol hayatına MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Lionel Messi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme düştü. İspanyol basının iddiasına göre yıldız futbolcu önümüzdeki sezon Barcelona'ya geri dönecek.

Haber Merkezi25 Şubat 2025 Salı 19:17 - Güncelleme:
Lionel Messi için olay iddia Geri dönme kararı aldı
ABONE OL

Futbol hayatına MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Lionel Messi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme düştü.

İspanya'da yayın yapan DIRECTV Sports'un haberine göre; Arjantinli süperstar, Amerika'daki dönemini noktalayacak ve önümüzdeki sezon Barcelona'ya geri dönecek.

YENİ STADA GELECEK

37 yaşındaki ünlü futbolcunun, 2026 Dünya Kupası öncesi yenilecek olan Camp Nou'da oynamak istediği ve Avrupa rekabetinde performansını zirvede tutmayı hedeflediği aktarıldı.

Barcelona yönetiminin ise bu transferin ekonomik boyutunu ve Hansi Flick'in etkisini değerlendirdiği, geri dönüş için gerekli zeminlerin hazırlandığı öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2023/24 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Lionel Messi, 23 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.