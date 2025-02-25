Futbol hayatına MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Lionel Messi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme düştü.

İspanya'da yayın yapan DIRECTV Sports'un haberine göre; Arjantinli süperstar, Amerika'daki dönemini noktalayacak ve önümüzdeki sezon Barcelona'ya geri dönecek.

YENİ STADA GELECEK

37 yaşındaki ünlü futbolcunun, 2026 Dünya Kupası öncesi yenilecek olan Camp Nou'da oynamak istediği ve Avrupa rekabetinde performansını zirvede tutmayı hedeflediği aktarıldı.

Barcelona yönetiminin ise bu transferin ekonomik boyutunu ve Hansi Flick'in etkisini değerlendirdiği, geri dönüş için gerekli zeminlerin hazırlandığı öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2023/24 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Lionel Messi, 23 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.