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Spor

Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Çılgın rekabette yeni rekor

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun rekabeti sadece saha içinde değil saha dışına da taşındı. PSG'ye transferi sonrası dijital alanda en çok aranan isim olan Lionel Messi bu alanda en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmayı başardı. İşte o rakamlar...

Star.com.tr13 Ocak 2022 Perşembe 16:07 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:07
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Fransa Ligue 1'de PSG forması giyen Lionel Messi en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'yu dijital alanda geride bıraktı. Dijital pazarlama uzmanı Semrush şirketi yaptığı araştırmada Barcelona'dan ayrılan ve PSG'ye transfer olan Messi'nin, 2021 yılında Avrupa ülkesinde "en yüksek popülerlik derecesini" elde ettiğini duyurdu.

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İstatistikler, Lionel Messi'nin transfer olduğu geçen Ağustos ayında toplam altı milyon aramanın ardından "ortalama 1.093.400 arama" gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Böylece Messi, Real Madrid'de oynayan Karim Benzema ve Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

Diğer yıldızların dijital alanda aranma rakamları şu şekilde: Fransa'da Mbappe için aylık ortalama arama 823.100, Benzema'da ise 634.900; Cristiano Ronaldo'nun 503.400 ve Neymar'ın ise 490.000.

Star.com.tr

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