İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2022 Pazartesi / 26 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,651
  • EURO
    19,8462
  • ALTIN
    1074.47
  • BIST100
    5284.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lionel Messi milli takım için kararını verdi
Spor

Lionel Messi milli takım için kararını verdi

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, milli takımda forma giymeye devam edeceğini söyledi.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Lionel Messi milli takım için kararını verdi
ABONE OL

2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla eleyerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kaptanı Messi, ülkesinin TyC Sports kanalına verdiği röportajda, milli takımı bırakmayacağını doğruladı.

35 yaşındaki Messi, bir süre daha Arjantin Milli Takımı için oynamaya devam etmeyi istediğini belirterek, "Kupa Amerika ve Dünya Kupası'nı kısa bir sürede kazandım. Futbol oynamayı, milli takımda olmayı seviyorum. Dünya Şampiyonu olarak birkaç maç daha bunu yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni de maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Messi'nin milli takım için oynamaya her zaman açık olduğunu kaydetti.

Scaloni, Messi'ye teknik direktörlük yapmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarına aktardığı her şey benzersiz. Daha önce takım arkadaşlarına bu kadar çok şey veren bir oyuncu hiç görmedim." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.