İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2025 Pazartesi / 19 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2075
  • EURO
    46,9349
  • ALTIN
    4353.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Lionel Messi, MLS tarihine geçti!

Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi Nashville SC'yi 2-1 mağlup ettikleri maçta attığı 2 golle yeni bir rekor kırdı.

HABER MERKEZİ14 Temmuz 2025 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
Lionel Messi, MLS tarihine geçti!
ABONE OL

Arjantinli süperstar Lionel Messi, oynadığı futbol ve attığı gollerle şimdiden MLS tarihine geçti.

Lionel Messi , Inter Miami'nin Nashville SC'yi 2-1 yendiği maçta iki gol atarak bir kez daha ustalık dersi verdi. Arjantinli efsane, bu performansıyla ligde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atarak beş maçta üst üste iki gol atarak MLS tarihine geçti.

Maçın ardından konuşan teknik direktör Javier Mascherano, Messi'ye övgüler yağdırırken, iş yüküyle ilgili artan endişeleri de dile getirdi.

"Elbette, durumu günlük olarak takip ediyor ve onunla sürekli görüşmeler yapıyoruz," dedi Mascherano. "Ona biraz ara vermek için doğru zamanı bulacağız. Yaptığı şey inanılmaz - her 3 günde bir rekor kırıyor. O, bu takımın bayraktarı, liderimiz ve nasıl rekabet edeceğimiz konusunda standartları belirliyor. Kariyerinin bu aşamasının bir parçası olmak gerçekten bir lütuf."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.