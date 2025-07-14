Lionel Messi, MLS tarihine geçti!

Arjantinli süperstar Lionel Messi, oynadığı futbol ve attığı gollerle şimdiden MLS tarihine geçti.

Lionel Messi , Inter Miami'nin Nashville SC'yi 2-1 yendiği maçta iki gol atarak bir kez daha ustalık dersi verdi. Arjantinli efsane, bu performansıyla ligde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atarak beş maçta üst üste iki gol atarak MLS tarihine geçti.

Maçın ardından konuşan teknik direktör Javier Mascherano, Messi'ye övgüler yağdırırken, iş yüküyle ilgili artan endişeleri de dile getirdi.

"Elbette, durumu günlük olarak takip ediyor ve onunla sürekli görüşmeler yapıyoruz," dedi Mascherano. "Ona biraz ara vermek için doğru zamanı bulacağız. Yaptığı şey inanılmaz - her 3 günde bir rekor kırıyor. O, bu takımın bayraktarı, liderimiz ve nasıl rekabet edeceğimiz konusunda standartları belirliyor. Kariyerinin bu aşamasının bir parçası olmak gerçekten bir lütuf."