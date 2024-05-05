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Spor

Lionel Messi, MLS'yi salladı!

MLS 11. hafta maçında Inter Miami, sahasında New York Red Bulls'u 6-2 mağlup etti. Arjantinli yıldız Lionel Messi maçta 1 gol, 5 asist yaptı.

5 Mayıs 2024 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Lionel Messi, MLS'yi salladı!
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MLS 11. hafta maçında Inter Miami, sahasında New York Red Bulls ile karşılaştı. Chase Stadyumu'nda oynanan maçı Inter Miami 6-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 48 ve 62. dakikalarda Matias Rojas, 50. dakikada Lionel Messi, 68, 75 ve 81. dakikada ise Luis Suarez kaydetti.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, maçta 1 gol, 5 asistle yıldızlaşan isim oldu. 3 gol, 1 asist yapan Luis Suarez de ön plana çıkan bir diğer oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 24'e çıkaran Inter Miami, liderliğini sürdürdü. New York ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter Miami, Montreal ile oynayacak. New York Red Bulls ise NE Revolution ile karşılaşacak.

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