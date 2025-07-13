Lionel Messi rekorunu geliştirdi!

Inter Miami, yıldızı Lionel Messi'nin ağları iki kez havalandırdığı maçta Nashville'i yendi.
Maçın 17. dakikasında Lionel Messi takımını öne geçirirken ilk yarı bu skorla tamamlandı. Nashville'de 49'da Hany Mukhtar skora dengeyi getirdi, Messi, 62'de skoru belirledi.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Inter Miami puanını 38'e çıkardı. Nashville ise 41 puanda kaldı.
Lionel Messi, Nashville karşısındaki golleriyle MLS'te üst üste 5. maçta birden fazla gol kaydetti ve rekorunu geliştirdi. Arjantinli yıldız, MLS'teki son 5 maçında 10 gol ve 4 asistle oynadı.