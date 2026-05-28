  • Lionel Messi rekorunu geliştirebilecek mi? Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu
Lionel Messi rekorunu geliştirebilecek mi? Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Arjantinli yıldız Lionel Messi ise turnuva tarihinde en çok maça çıkan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor. İşte detaylar...

AA28 Mayıs 2026 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.

Şu ana kadar 5 Dünya Kupası'nda 26 karşılaşmaya çıkan Messi, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giymesi halinde rekorunu geliştirecek.

Listede Alman Lothar Matthaeus 25 karşılaşmayla ikinci, aynı ülkeden Miroslav Klose 24 maçla üçüncü sırada yer aldı.

İtalyan Paolo Maldini 23, Portekizli Cristiano Ronaldo ise 22 maçla söz konusu üç futbolcuyu izledi.

1930 Uruguay'dan bu yana yapılan 22 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:

6 FUTBOLCU, 5 DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ

Şu ana dek 6 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda sahaya çıktı.

Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo, Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus, 5 kupada görev yapan isimler oldu.

Messi ve Ronaldo, 2026'da da sahaya çıkması halinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Beş defa takımlarının Dünya Kupası kadrosuna giren oyunculardan İtalyan Gianluigi Buffon 4, Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 turnuvada forma giydi.

EN ÇOK SAHADA KALAN MESSİ

Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, Arjantinli Lionel Messi oldu.

Messi, 2006 ile 2022 yılları arasında katıldığı 5 Dünya Kupası'nda 26 maçta forma giyip 2315 dakika sahada kaldı.

Arjantinli yıldızı 2217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini ve 2047 dakikayla da Alman Lothar Matthaeus izledi.

