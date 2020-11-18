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Spor

Lionel Messi: Sorunun kaynağı olarak görülmekten bıktım

Barcelona'nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi kulüpte yaşanan olumsuz havada ilk olarak akla gelen isim olmasına tepki gösterdi.

18 Kasım 2020 Çarşamba 23:21 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:21
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Barcelona yıldızı Lionel Messi, kulüpteki sorunlarda ilk akla gelen isim olmasına tepki gösterdi.

Son olarak Antoine Griezmann'ın menajerinin, 33 yaşındaki yıldızı eleştiren sözleri Messi için bardağı taşıran son damla oldu.

Arjantinli on numara açıklamasında; "Kulüpte her zaman her sorunun kaynağı olarak görülmekten artık bıktım." dedi.

"YA MESSI'YLE BİRLİKTESİNDİR YA DA ONUN KARŞISINDASINDIR"

Antoine Griezmann'ın menajeri Eric Olhats, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Griezmann, Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir yere geldi. O bir hükümdar ve Griezmann'ın gelmesini iyi karşılamadı. Oyuncum onunla bir sorunu olmadığını defalarca söyledi ama tersini hiç duymadım. Barça'da ya Messi'yle birliktesindir ya da onun karşısındasındır." dedi.

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