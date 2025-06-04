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Spor

Lionel Messi, Suudi Arabistan yolcusu

Inter Miami ile sözleşmesi 31 Aralık 2025'te bitecek olan ve henüz sözleşme yenilemeyen Lionel Messi, Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.

Haber Merkezi4 Haziran 2025 Çarşamba 22:41 - Güncelleme:
Lionel Messi, Suudi Arabistan yolcusu
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MLS ekiplerinden Inter Miami'de top koşturan Lionel Messi için dikkat çeken bir iddia geldi.

SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

ESPN'de yer alan habere göre Suudi Arabistan Yatırım Fonu, 37 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Haberin detaylarında Inter Miami ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Lionel Messi için astronomik bir maaş teklif edileceği bilgisi de yer aldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Inter Miami formasıyla 20 resmi maça çıkan Lionel Messi, bu maçlarda 15 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

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