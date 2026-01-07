Lionel Messi: Teknik direktörlük bana göre değil

Kariyerini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, verdiği röportajda emekli olduktan sonraki planlarını paylaştı.

Messi, teknik direktörlüğün kendisine göre uygun olmadığını belirtirken kulüp sahibi olabileceğini söyledi.

Arjantinli yıldız açıklamasında, "Dürüst olmak gerekirse kendimi teknik direktör olarak görmüyorum. Teknik direktör olma fikrini seviyorum ama seçim yapmam gerekirse, kulüp sahibi olmayı tercih ederim." dedi.

Messi ayrıca, "Kendi kulübüme sahip olmak ve onu en alttan başlayarak büyütmek, genç oyunculara ve diğer insanlara gelişme ve önemli bir şeyler başarma fırsatı vermek. Beni en çok cezbeden şey bu." açıklamasında bulundu.