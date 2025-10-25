Lionel Messi, yeni stat için Inter Miami'de kaldı

Arjantinli yıldız Lionel Messi, yeni stadyum Miami Freedom Park için kulüpte kalmaya karar verdi.

MLS Altın Ayakkabı ödüllü futbolcu, üç sezon daha sözleşme imzalayarak 41 yaşına kadar oynamayı taahhüt etti. Halen yapım aşamasında olan Miami Freedom Park, duyuru için arka plan olarak kullanıldı ve Messi yeni evlerinde sahaya çıkacakları günü sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

"Hepimiz nihayet Miami Freedom Park'ta oynayabileceğimiz an için gerçekten heyecanlıyız. Bitmesi için sabırsızlanıyoruz; içeriden, yeni evimizde deneyimlemek ve taraftarların da keyfini çıkarması için. Böylesine muhteşem bir stadyumda kendi evimizde oynamak çok özel bir şey olacak, dedi Messi.

MESSİ'NİN KARARI MİAMİ YÖNETİMİNİ GURURLANDIRDI

Inter Miami'nin yönetici sahibi Jorge Mas, Messi'nin sözleşme uzatmasının kulübün büyük vizyonunu yansıttığını söyledi: "Taraftarlarımıza ikonik bir kulüp inşa edeceğimize söz verdik. Leo'nun 2028'e kadar imza atması, bu şehrin tutkusuna ve hayal gücüne bir övgüdür."

Kulüp başkanı ve ortak sahibi David Beckham ise Messi ile yapılan anlaşmanın "kulübe en iyiyi getirme vizyonlarının" bir parçası olduğunu vurguladı.

MLS'TE TARİHİ ETKİ

Messi, 2023'te Inter Miami'ye katıldığından bu yana kulübü Lig Kupası şampiyonluğuna ve bir yıl sonra Supporters' Shield rekoruna taşıdı. Bu sezonu 29 gol ve 19 asistle tamamlayarak Carlos Vela'nın tüm zamanların MLS rekoruna bir gol katkısıyla yaklaştı.

Saha dışında da Messi'nin etkisi büyüktü. Onun varlığı, MLS'in global izlenme oranlarını ve popülaritesini önemli ölçüde artırdı. Arjantinli yıldız, Herons tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını da eline geçirdi.

Inter Miami, 2025 sezonunda 81 gol atarak lig tarihinde 80 gol barajını aşan üçüncü takım oldu. Messi'nin performansı, Landon Donovan MVP ödülünü üst üste ikinci kez kazanma ihtimalini de gündeme getirdi. Eğer başarırsa bunu başaran ilk futbolcu olacak.