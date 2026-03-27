Lionel Messi yine tarihe geçti

Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'nin adı, stadyumunun tribünlerinden birine verildi.

Güney Florida ekibinden yapılan açıklamada "Inter Miami CF, 10 numaralı oyuncumuz ve kaptanımız Leo Messi'nin adını taşıyan bir tribünün yer alacağını duyurmaktan heyecan duyuyor. Leo Messi, kendi stadyumunda düzenli olarak maç oynayan ve adına bir tribün verilen ilk sporcu oldu." ifadeleri kullanıldı.

Nu Stadyumu'ndaki Lionel Messi tribününün, 4 Nisan'da yapılacak açılış maçında taraftarlara sunulacağı belirtildi.

MESSI'NİN INTER MIAMI PERFORMANSI

2023 yazında Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, Miami ekibinin ilk dört kupasını kazanmasında önemli rol oynadı.

ABD'de çıktığı 94 maçta 83 gol ve 53 asistle Inter Miami'nin tüm zamanların en golcü ve asist yapan oyuncusu olan Arjantinli yıldız, üst üste 2 kez sezonun MVP'si seçilerek lig tarihinde bu başarıyı elde eden ilk oyuncu oldu.