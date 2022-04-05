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  • Lionel Messi yüzyılın transferine imza atacak! Başkan resmen devreye girdi
Spor

Lionel Messi yüzyılın transferine imza atacak! Başkan resmen devreye girdi

Lionel Messi için Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın devreye girdiği iddia edildi. Katalan ekibi Lionel Messi'yi yeniden takıma kazandırmak istiyor.

Star Gazetesi5 Nisan 2022 Salı 18:08 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 18:08
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Geçtiğimiz sezon başında Lionel Messi alt yapısından yetiştiği kulübü Barcelona'dan ayrılmış ve PSG'ye imza atmıştı. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'yi yeniden takıma kazandırmak için harekete geçti. Arjantinli futbol yıldızını takıma geri kazandırmak istiyor.

LİONEL MESSİ YUVAYA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Arjantinli futbol yıldızı PSG'ye transferi sonrasında istenilen performansı da sergileyemedi. Barcelona günlerini arayan Lionel Messi'nin Katalan ekibine her zaman dönmek istediği de biliniyor.

34 KUPA KAZANMIŞTI

Lionel Messi, Barcelona formasıyla 778 maça çıktı, 672 gol attı, 303 asist yaptı ve 34 kupa kazandı.

Star Gazetesi

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