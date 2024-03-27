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Spor

Lionel Messi'den Barcelona itirafı

ABD'de Inter Miami forması giyen Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmayı istemediğini, PSG'ye transfer olduktan sonra ilk başlarda zorlandığını açıkladı.

27 Mart 2024 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
Lionel Messi'den Barcelona itirafı
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Arjantinli yıldız futbolcu kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Podcast yayınına katılan Messi, Barcelona'ya istemediği bir dönemde veda ettiğini söyledi.

PSG'ye uyum sağlamakta zorlandığını ifade eden yıldız futbolcu,"Barcelona'da kalmayı planlamıştım. Ayrılmaya hazır değildim ve her şey çok hızlı oldu. Başka bir lig, başka bir kulüp. Bu, aramadığımız bir değişiklikti ve ilk başlarda zor oldu."dedi.

2022 yılında Arjantin'le Dünya Kupasını kaldıran Messi, şampiyonaya ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Suudi Arabistan maçı dışında turnuvadan keyif aldığını belirten 36 yaşındaki futbolcu "Fransa'ya karşı finali kazandık ve çok güzeldi. Şampiyon olmasaydık muhtemelen milli takımı bırakırdım." diye konuştu.

İki yıldır İnter Miami forması giyen Lionel Messi , bu sezon 5 maçta süre aldı.

5 gol kaydeden Arjantinli yıldız, 2 asist kaydetti.

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