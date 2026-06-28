2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek grubu 9 puanla zirvede tamamladı.

Dallas Stadyumu'ndaki maça etkili başlayan taraf Arjantin oldu. 7. dakikada Güney Amerika ekibi Lo Celso'yla öne geçse de ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Ancak Arjantin 19. dakikada öne geçmeyi başardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lo Celso, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 0-1.

28. dakikada Arjantin gole yaklaştı. Tagliafico'nun soldan ortasında Lautaro Martinez ön direkte vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü. Boşta kalan topa kale sahası önünde Senesi kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Istvan Kovacs, Senesi'ye yapılan hareketi faul olarak değerlendirerek penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Lautaro Martinez, kaleciyi ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

İlk yarı Arjantin'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci devreye de Güney Amerika temsilcisi hızlı başladı. 53. dakikada gelişen atakta soldan ceza sahası önüne gelen Lautaro Martinez uzaktan sert vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.

55. dakikada Ürdün farkı 1'e indirdi. Sağdan gelişen kale sahası önüne yapılan ortaya hareketlenen Tamari'nin yakın mesafeden kayarak vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.

80. dakikada ceza yayı önünde kazanılan serbest atışta topun başına geçen Messi, yerden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Abulaila'nın yanında ağlara gönderdi: 1-3.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan ve grubu lider tamamlayan Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'yla karşı karşıya gelecek. 3 maç sonunda puan alamayan Ürdün ise grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

MESSİ, TARİHE GEÇTİ

Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, Ürdün karşısında frikikten attığı golle kariyerine yeni bir rekor ekledi.

Messi, Dünya Kupası'nda üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Arjantinli futbolcu, turnuvadaki 6. golünü kaydetti.

Stadyum: Dallas Stadyumu

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tungoyi (Romanya)

Ürdün: Abulaila, Haddad, Nasib, Alarab, Abudahab, Abutaha, Alrashdan (Dk. 76 Jamous), Rawabdeh, Azaizeh (Dk. 46 Tamari), Olwan (Dk. 90 Shararh), Fakhoury (Dk. 46 Mardi)

Arjantin: Emiliano Martinez, Simeone (Dk. 71 Barco), Otamendi, Senesi, Tagliafico, Paz (Dk. 61 Mac Allister), Paredes, Palacios, Lo Celso (Dk. 61 Almada), Alvarez (Dk. 82 Lopez), Lautaro Martinez (Dk. 61 Messi)

Goller: Dk. 19 Lo Celso, Dk. 31 Lautaro Martinez (Penaltıdan), Dk. 80 Messi (Arjantin), Dk. 55 Tamari (Ürdün)

Sarı kartlar: Dk. 17 Abutaha, Dk. 64 Alarab, Dk. 90+4 Shararh (Ürdün)