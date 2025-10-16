Lionel Messi'den bir rekor daha!

Arjantin kaptanı Lionel Messi, Porto Riko karşısında alınan 6-0'lık galibiyette iki asist yaparak toplamda 60 asiste ulaştı ve Neymar (58) ile Landon Donovan'ı (58) geçerek uluslararası futbol tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu. Messi ayrıca profesyonel kariyerinde 400 asiste sadece iki asist uzaklıkta.

Arjantin'in rakibi Porto Riko Miami'de çok az tehdit oluşturdu ve Messi tarih yazmak için bir yol buldu. Albiceleste kaptanı Chase Stadyumu'ndaki 6-0'lık galibiyette gol atamadı ancak Alexis Mac Allister ve Lautaro Martínez'in gollerini hazırladı.

Messi, spor tarihinin tartışmasız en büyük golcüsü olsa da, kariyer çetelesinin de gösterdiği gibi aynı zamanda harika bir oyun kurucu. Milli takım için ilk asistini 19 yıl önce 2006 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yaptı. Arjantin bu karşılaşmada Sırbistan Karadağ'ı 6-0 yendi.

Mac Allister ise golcülüğüyle tanınmıyor; salı gecesi attığı gol, 41 kez milli takım forması giydikten sonra attığı beşinci ve altıncı gol oldu. Takım arkadaşlarının Porto Riko karşısında kariyerinin ilk hat trick'ini yapma ihtimali nedeniyle kendisiyle dalga geçtiklerini açıkladı.

Liverpool yıldızı maçtan sonra, "Devre arasında çocuklar üç gol atıp atmayacağımı sorarak şakalaşıyorlardı. Bunu hiç yapmadım ama umutsuz da değilim. Gol atmayı seviyorum ama önemli olan takımın kazanmasına yardımcı olmak ve güven inşa etmeye devam etmek." dedi.