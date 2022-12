Lionel Messi'den Dünya Kupası açıklaması! Son kez...

Her iyi kitap ya da filmde olduğu gibi her şeyin bir sonu vardır.

Ve şimdi Leo Messi'nin Dünya Kupası hikayesinin sonu geliyor.

Arjantinli oyuncu Olé'ye yaptığı açıklamada, Pazar günü Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası finalinin Dünya Kupası'ndaki 'son dansı' olacağını doğruladı .

Messi, on beş yılı aşkın bir süre önce Almanya'daki 2006 Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıktığından beri, Dünya Kupası'nın ikonlarından biri haline geldi.

Messi, 2026 Dünya Kupası'na kadar 39 yaşında olacak.

"Dünya Kupası kariyerimi son maçımı finalde oynayarak bitiriyorum. Bu Dünya Kupası'nda yaşadığım her şey çok heyecan vericiydi. Arjantin'deki insanların bundan nasıl zevk aldıklarını gördüm" diyen yıldız oyuncu, söze sonun yaklaştığını belirterek başladı.

"Kesinlikle evet, benim son maçım olacak. Bir sonraki Dünya Kupası'na daha birkaç yıl var ve orada olacağımı sanmıyorum. Bu şekilde bitirmek, en iyisi..."

Messi taraftarlardan tek bir şey istiyor, güven. "Taraftarlara güvenmelerini söylüyorum, bu kadro harika, bir Dünya Kupası finali daha oynayacağız ve her şeyin tadını çıkaracağız . Her zaman söylediğim gibi ailemi düşünüyorum, bu benim için en iyisi. En önemlisi de her zaman yanımda olmaları. Zor ama güzel zamanlar geçirdik ve şimdi inanılmaz bir an yaşayacağım..."

Messi'nin son dansı onun en özel dansı olabilir, özellikle de tüm bir ulusu sırtında taşımayı başarmış ve ardından rekorlar kırmışken...

"Yenilgiyle başladıktan sonra yaşadıklarımız... Ama biz ne olduğumuzu ve bu takımın neler verebileceğini biliyoruz. Arjantin bir kez daha Dünya Kupası finalinde ve bunun tadını çıkarmalıyız, finalde her şeyimizi vereceğiz..."

10 numara, Arjantin'in kupayı kazanmak için favori olup olmadığı konusunda netti. "Yapabileceğimizi biliyorduk, asla yalan söylemedik, favori değildik ama kendimize çok güveniyorduk... Bir maçı ne kadar küçük ayrıntılar değiştirebilirse değiştirsin. Yenilgiyle başlamamıza rağmen bu kadro bu konuda netti" ifadelerini kullandı.