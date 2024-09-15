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Spor

Lionel Messi'den gollü geri dönüş

Amerika MLS 28. hafta maçında Inter Miami evinde Philadelphia Union'u 3-1 mağlup etti. Lionel Messi sakatlığının ardından 2 gol 1 asitle güzel bir geri dönüş yakaladı.

15 Eylül 2024 Pazar 11:51 - Güncelleme:
Lionel Messi'den gollü geri dönüş
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Amerika MLS 28. hafta maçında Inter Miami, evinde Philadelphia ile karşılaştı. Chase Stadı'nda oynanan maçı Miami 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26 ve 30. dakikada Lionel Messi, 90+8'de ise Luis Suarez'den geldi. Philadelphia Union'un tek golü 2. dakikada Mikael Uhre'den geldi.

Bu sonuçla Inter Miami, ligde 62 puanla liderliğini sürdürerek en yakın takipçisi Cincinnati'ye 10 puan fark attı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter Miami deplasmanda Atlanta United ile oynayacak. Philadelphia ise New York City'ye konuk olacak.

LİONEL MESSİ'DEN GOLLÜ GERİ DÖNÜŞ

Copa America finalinde sakatlanan Arjantinli yıldız iyileşmesiyle beraber 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

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