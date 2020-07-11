Lionel Messi'den, La Liga'da yeni rekor

11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:26 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:26

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, takımının Real Valladolid ile deplasmanda karşılaştığı maçta Arturo Vidal'in takımı öne geçiren golünü hazırlayan isim oldu.

Messi, bu maçta yaptığı asistle birlikte bu sezon ligde 20 asiste ulaşırken, La Liga tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu.

XAVİ'DEN SONRA BİR İLK DAHA



Öte yandan 33 yaşındaki futbolcu, La Liga'da 2008-09 sezonunda Xavi'den sonra 20 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

Messi'nin bu sezon ligde şu ana kadar 22 de golü bulunuyor.