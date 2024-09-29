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Spor

Lionel Messi'den skandal tepki!

Üst üste üçüncü kez puan kaybeden Inter Miami'de oynayan Lionel Messi maç sonrası hakeme itiraz ederken sert sözler sarfetti ve sarı kart gördü.

29 Eylül 2024 Pazar 14:41 - Güncelleme:
Lionel Messi'den skandal tepki!
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MLS ekiplerinden Inter Miami, Charlotte ile 1-1 berabere kalarak üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı. Maç boyunca yaşanan heyecan dolu anlar arasında, Lionel Messi'nin hakemle girdiği sert tartışma dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Charlotte, Karol Swiderski'nin attığı golle öne geçti. Ancak, Messi 66. dakikada yaptığı şık vuruşla skoru eşitledi. Maçın son anları ise gerilim doluydu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Messi, takımına verilmesi gereken bir penaltı için hakeme itirazda bulunarak öfkesini gösterdi. Mundo Deportivo'nun 'Ole' kaynaklı haberine göre, Arjantinli yıldız hakeme sert bir dille tepki göstererek küfür etti. Buna rağmen, Messi oyundan atılmaktan kurtulmayı başardı, fakat maç sonunda sarı kart gördü.

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