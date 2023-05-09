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Spor

Lionel Messi'den sürpriz karar! Yeni takımını duyurdular

PSG'nin süper yıldızı Lionel Messi, Fransız ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde taraflar arasında çıkan sorunlar medyaya yansımış ve Lionel Messi kadro dışı bırakılmıştı.

9 Mayıs 2023 Salı 12:35 - Güncelleme:
Lionel Messi'den sürpriz karar! Yeni takımını duyurdular
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Barcelona'ya veda etmesinin ardından imza attığı PSG'de aradığını bulamayan Lionel Messi, Fransız ekibinden ayrılıyor. Lorient yenilgisi sonrası kulüpten izinsiz Suudi Arabistan'a giden ve kadro dışı bırakılan Arjantinli yıldız, Ligue 1 devini sildi.

Lionel Messi +1 yıllık opsiyonu olmasına karşın bunu kullanmama kararı aldı. PSG deneyimli yıldız için girişimlerde bulunsa da Messi'nin aklında ayrılık var.

Adı Barcelona ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Lionel Messi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. AFP'nin geçtiği habere göre Lionel Messi, Al-Hilal ile el sıkıştı.

Al-Hilal'in, Messi'nin dışında Sergio Busquets ve Jordi Alba'yı da transfer edeceği öne sürüldü.

Söz konusu haber uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Al-Hilal'in Lionel Messi'ye yıllık 400 milyon Euro ödeyeceği konuşuluyor.

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