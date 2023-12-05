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Spor

Lionel Messi'den Suudi Arabistan itirafı!

Time dergisi tarafından 2023 yılının sporcusu seçilen Lionel Messi, dergiye açıklamalarda bulundu.

AA5 Aralık 2023 Salı 19:34 - Güncelleme:
Lionel Messi'den Suudi Arabistan itirafı!
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Time dergisi, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi 2023 yılının sporcusu seçtiğini açıkladı.

ABD merkezli dergiden yapılan açıklamada, Inter Miami'de forma giyen Messi'nin popülerliğine dikkat çekilerek, "Messi, bir zamanlar imkansız görünen şeyi, ABD'yi bir futbol ülkesine dönüştürmeyi başardı." ifadeleri kullanıldı.

Dergiye konuşan Messi ise farklı teklifler arasından Inter Miami'yi seçtiğini belirterek, "İlk tercihim Barcelona'ya geri dönmekti ama bu mümkün olmadı. Masada birçok seçenek vardı. Suudi Arabistan'a gitmeyi de çok düşündüm. Miami'ye gelme konusunda son kararı vermeden önce bunları ailemle konuşmam gerekti." değerlendirmesinde bulundu.

Messi, temmuz ayında Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'ye transfer olmuştu.

Arjantinli yıldız oyuncu, yeni takımıyla 2023 Ligler Kupası'nı kazanarak kariyerinde 44. kez kupa sevinci yaşamıştı.

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