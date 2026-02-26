Lionel Messi'den yabancı dil itirafı: Kendimi yarım hissettim

Inter Miami forması giyen dünya yıldızı Lionel Messi, "Miro de Atras" podcast'ine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arjantin Milli Takımı kaptanı ve 2022 Dünya Kupası şampiyonu, çocukluk döneminde İngilizce öğrenmemiş olmanın pişmanlığını yaşadığını dile getirdi.

Yıldız futbolcu, bu durumun kendisini zaman zaman eksik hissettirdiğini şu sözlerle anlattı:

"İnanılmaz insanlarla tanıştım ama kendimi yarım gibi hissettim. Hep 'Zamanımı nasıl böyle boşa harcadım?' diye düşündüm. Gençken bunun farkına varmıyorsunuz."