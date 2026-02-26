İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8873
  • EURO
    51,909
  • ALTIN
    7297.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lionel Messi'den yabancı dil itirafı: Kendimi yarım hissettim
Spor

Lionel Messi'den yabancı dil itirafı: Kendimi yarım hissettim

MLS ekibi Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi katıldığı bir podcast programında çocukluk döneminde İngilizce öğrenmemiş olmamasının pişmanlığını yaşadığını itiraf etti.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 14:08 - Güncelleme:
Lionel Messi'den yabancı dil itirafı: Kendimi yarım hissettim
ABONE OL

Inter Miami forması giyen dünya yıldızı Lionel Messi, "Miro de Atras" podcast'ine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arjantin Milli Takımı kaptanı ve 2022 Dünya Kupası şampiyonu, çocukluk döneminde İngilizce öğrenmemiş olmanın pişmanlığını yaşadığını dile getirdi.

Yıldız futbolcu, bu durumun kendisini zaman zaman eksik hissettirdiğini şu sözlerle anlattı:

"İnanılmaz insanlarla tanıştım ama kendimi yarım gibi hissettim. Hep 'Zamanımı nasıl böyle boşa harcadım?' diye düşündüm. Gençken bunun farkına varmıyorsunuz."

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.