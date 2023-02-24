Lionel Messi'nin PSG'deki geleceği Şampiyonlar Ligi'ne bağlı

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve adı Barcelona ile anılan Lionel Messi için yeni bir iddia geldi.

Le Parisien'in haberine göre, PSG ile Messi, yeni sözleşme konusunda şu ana kadar anlaşma sağlayamadı.

Messi'nin, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayern Münih karşılaşmasına kadar geleceği için nihai bir karar almayacağı belirtildi. İlk maçı 1-0 kaybeden PSG'nin Devler Ligi'nde elenmesi halinde, bu durumun Messi'nin vereceği kararda etkili olabileceği öne sürüldü.

PSG, Bayern Münih ile 8 Mart'ta 1-0 kaybettiği maçın rövaşında Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Messi'nin, Paris Saint-Germain'den vergiler hariç senelik 38 milyon euro kazandığı aktarıldı. Arjantinli yıldızın, yeni sözleşmede de bu rakamdan az bir ücrete imza atmak istemediği kaydedildi.