İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lionel Messi'nin takımı Inter Miami şampiyon
Spor

Lionel Messi'nin takımı Inter Miami şampiyon

MLS'te Inter Miami, sahasında New York City'yi 5-1 mağlup etti ve Doğu Konferansı'nda şampiyonluğa ulaştı.

HABER MERKEZİ30 Kasım 2025 Pazar 09:43 - Güncelleme:
Lionel Messi'nin takımı Inter Miami şampiyon
ABONE OL

MLS'te Inter Miami, sahasında New York City ile karşı karşıya geldi. Inter Miami, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 14, 23 ve 89. dakikalarda Tadeo Allende, 67. dakikada Mateo Silvetti ve 83. dakikada Telasco Segovia attı. Konuk ekip New York City'nin tek golü 37. dakikada Justin Haak'tan geldi.

Bu sonucun ardından Inter Miami, MLS Doğu Konferansı'nda şampiyonluğa ulaştı.

MESSI'DEN 47. KUPA!

Inter Miami'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, kariyerine bir kupa daha ekledi. Arjantinli yıldız, kariyerindeki 47. kupayı kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.