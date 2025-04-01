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Spor

Lionel Messi'ye kötü haber!

MLS ekibi Inter Miami forması giyen Lionel Messi bir kötü haber lig yönetiminden geldi. Arjantinli yıldızın korumalığını yapan Yassine Cheuko'nun saha girmesi yasaklandı.

HABER MERKEZİ1 Nisan 2025 Salı 17:18 - Güncelleme:
Lionel Messi'ye kötü haber!
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MLS takımlarından Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin korumalığını yapan Yassine Cheuko değişen kurallar nedeniyle artık sahada olamayacağını söyledi.

House of Highlights'a verdiği röportajda Yassine Cheuko, lig yönetiminin sahaya girmesini yasakladığını belirtti.

Konuya ilişkin Yassine Cheuko, "Artık sahada olmama izin vermiyorlar. Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi için Avrupa'da yedi yıl çalıştım, sahaya sadece altı kişi girdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğimde, burada geçirdiğim 20 ayda 16 kişi girdi." dedi.

Cheuko ayrıca, "Burada büyük bir sorun var. Sorun ben değilim. Leo'ya yardım etmeliyim. MLS ve CONCACAF'ı seviyorum ama birlikte çalışmalıyız. Yardım etmeyi seviyorum. Başkalarından daha iyi değilim ama Avrupa'da deneyimim var." ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında çıkan haberlerde MLS yönetiminin maç günlerindeki güvenlik konularıyla ilgili tam kontrolü sağlamak için böyle bir karar aldığı belirtildi.

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