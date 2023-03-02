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Spor

Lionel Messi'ye mafyadan tehdit

Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'nun ailesine ait olan markete saldırıda bulunan kişiler, yıldız futbolcuya tehdit mesajı yolladı.

2 Mart 2023 Perşembe 23:45 - Güncelleme:
Lionel Messi'ye mafyadan tehdit
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Arjantinli Lionel Messi skandal bir olayla sarsıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun ailesine ait olan bir markete silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırganlar, 2 Mart Perşembe günü yıldız oyuncunun eşinin ailesine ait olan markete saldırarak Lionel Messi'ye tehdit mesajı gönderdi.

Arjantinli yıldıza gönderilen mesajda, "Messi, seni bekliyoruz. Rosario Belediye Başkanı Javkin de uyuşturucu ticaretinde seni koruyamayacak." ifadeleri yer aldı.

Santa Fe eyaleti Güvenlik Bakanı Claudio Brilloni; saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında herhangi bir fikir sahibi olmadıklarını dile getirirken, Arjantin basınında mafyanın Messi'nin peşine düştüğü kaydedildi.

Paylaşılan görüntülerde market camlarının silahlı saldırı sonucu kırıldığı görüldü.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu yıl Arjantin'in Rosario bölgesinde yaşanan 58. olay olduğu da aktarıldı.

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