19 Şubat 2021 Cuma 19:06 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 19:06

İngiliz gazete The Sun'ın haberine göre Manchester City, Lionel Messi'ye 430 milyon Pound'luk bir sözleşme teklifinde bulundu.

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Messi için Manchester City, geçtiğimiz yaz da devredeydi. O zaman sunulan 5 yıllık sözleşme önerisinin 600 milyon Pound olduğu belirtiliyordu. Fakat pandemi ve Messi'nin 34 yaşına gelmesi göz önünde bulundurularak indirimli haliyle bu teklif, 430 milyon Pound'a (4.198.573.750,00 TL) çekildi.

Messi'ye 5 yıl için sunulan 430 milyon Pound'luk sözleşme futbol tarihinde görülmemiş bir teklif niteliği taşımakta.