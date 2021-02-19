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Spor

Lionel Messi'ye Manchester City'den rekor transfer teklifi!

Katalan devi Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'nin durumu merak edilirken PSG ile yarış halinde olduğu belirtilen Manchester City, futbol tarihinde görülmemiş teklifini sundu.

19 Şubat 2021 Cuma 19:06 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 19:06
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İngiliz gazete The Sun'ın haberine göre Manchester City, Lionel Messi'ye 430 milyon Pound'luk bir sözleşme teklifinde bulundu.

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Messi için Manchester City, geçtiğimiz yaz da devredeydi. O zaman sunulan 5 yıllık sözleşme önerisinin 600 milyon Pound olduğu belirtiliyordu. Fakat pandemi ve Messi'nin 34 yaşına gelmesi göz önünde bulundurularak indirimli haliyle bu teklif, 430 milyon Pound'a (4.198.573.750,00 TL) çekildi.

Messi'ye 5 yıl için sunulan 430 milyon Pound'luk sözleşme futbol tarihinde görülmemiş bir teklif niteliği taşımakta.

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