Lis: 1 puan çok değerli

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın hemen ardından Göztepe'den Mateusz Lis açıklamalarda bulundu.

İşte Lis'in sözleri:

"Ben bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. 90 dakika boyunca müthiş takım ruhu ve Göztepe karakterini sahaya gösterdik. Bu puanı, hep beraber aldık. Büyük bir gurur duyuyorum.

Hafta içinde çok büyük sıkıntılar oldu. 2 önemli oyuncumuz cezalıydı, onların oynamaması sıkıntı yaratacaktı. Hastalanan oyuncular oldu, 2'si giremedi, 2'si hafta içinde idman yapamadı. Çok gururluyum.

Bu atmosferde, Fenerbahçe deplasmanında, bu şartlarda puan almak çok değerli. Biz her zaman kazanmak için oynayan bir takımız ama bu şartlarda 1 puan da çok değerli.

Bizi yalnız bırakmayan ve bizle birlik olan taraftarımıza teşekkür ederiz. Onlarla birlikte 1 puan kazandık."