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Spor

Lisansı çıkarılmadı! Fenerbahçe'de Ryan Kent krizi

Fenerbahçe, TFF'ye bildirmesi gereken 14 yabancı ismi sundu. Listede Ryan Kent yer almadı. İşte bildirilen isimler...

13 Şubat 2024 Salı 00:19 - Güncelleme:
Lisansı çıkarılmadı! Fenerbahçe'de Ryan Kent krizi
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16 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.

Habertürk'ün haberine göre; 14 yabancı bildirilen listede, sakatlığı sebebiyle sezon başında da lisansı çıkarılmayan Luan Peres'in dışında İngiliz oyuncu Ryan Kent de yer almadı.

Buna göre Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan isimler şu şekilde oluştu;

Dominik Livakovic

Bright Osayi-Samuel

Jayden Oosterwolde

Rodrigo Becao

Alexander Djiku

Leonardo Bonucci

Rade Krunic

Fred

Sebastian Szymanski

Miha Zajc

Dusan Tadic

Joshua King

Edin Dzeko

Michy Batshuayi

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