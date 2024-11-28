Liseler Arası Futbol Turnuvası TÜGVA GençLig 81 ilde başlıyor

Bahçelievler İl Özel İdaresi Stadyumu'nda gerçekleştirilen lansman programına birçok ünlü futbolcu, spor yorumcusu ve protokol katıldı. Lansman programı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra futbolcular; Mesut Özil, Moussa Sow, İbrahim Yattara, Gökhan Gönül, Hasan Kabze, Sabri Sarıoğlu başta olmak üzere birçok ünlü futbolcu ve spor yorumcusunun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

GençLig projesine son başvuru tarihi 30 Kasım 2024 olarak açıklandı. GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası sonunda birinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına tam altın, ikinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına yarım altın, üçüncü takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına ise çeyrek altın ödülü verilecek.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE, GENÇLERİMİZİN ENERJİSİNE İNANIYORUZ"

Lansman programında konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bugün burada, sahada rekabetin, tribünlerde kardeşliğin ve kalplerde dostluğun yeşereceği bir turnuvanın başlangıcını yapmak için bir aradayız. Bizler sporun birleştirici gücüne, gençlerimizin enerjisine inanıyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı olarak gençlerimizin hem fiziki hem fikri yapılarını güçlendirmelerini önemsiyoruz. Gençlerimizin sporla kötü alışkanlıklardan uzak kalacağını, disiplinli, güzel ahlaklı bireyler olarak yetişeceklerini düşünüyoruz ve bunun için gayret ediyoruz. Bugün burada tüm Türkiye'de bu turnuvayı başlatmış olacağız. TÜGVA olarak bu projemizin gençler için çok anlamlı bir proje olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise "Vakfımızın 81 ilde başlattığı futbol turnuvasının startını veriyoruz. GençLig adıyla başlıyor. TÜGVA zaten Türkiye'nin dört bir yanında 500 üzerinde temsilciliğinde, onlarca yurdunda, gençlik merkezinde ve İcathane atölyelerinde gençlerimize ortaokuldan, yetişkinliğe ve sonrasında çalışma hayatına varıncaya kadar hizmet ediyor. Gençlerin hayallerini gerçekleştirdikleri gençlik vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı'dır. Bu anlamda görüyoruz ki futbol gençlerin çok büyük bir tutkusu. Türkiye önemli bir futbol ülkesi. Mesut Özil, Moussa Sow, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Gönül gibi önemli futbolcular da bugün aramızda. Gençlerin yanında durdukları için teşekkür ediyorum. Bütün gençlerimizi TÜGVA faaliyetlerine katılmaya davet ediyorum." dedi.

Türkiye'nin 81 ilinde liseli gençlerin bir araya gelerek yeteneklerini sergileyebileceği, yeni dostluklar kurabileceği ve keyifli anlar yaşayarak sportif faaliyetlerde bulunacağı GençLig projesi hakkında detaylı bilgi için tugva.org ve genclig.com.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz.