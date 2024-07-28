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Spor

Liste dışı kalmıştı! Abdülkadir Bitigen tahkime gidiyor

Süper Lig klasman listesinin dışında kalan FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen alınan kararın gerekçesini öğrenmek için MHK'ya başvuracak. Ardından deneyimli hakem Tahkim Kurulu'nun yolunu tutacak. İşte detaylar...

Akşam28 Temmuz 2024 Pazar 09:18 - Güncelleme:
Liste dışı kalmıştı! Abdülkadir Bitigen tahkime gidiyor
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TFF'de Başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nu Ferhat Gündoğdu'na emanet etmişti. Başkan Gündoğdu, ilk icraatı olarak Süper Lig klasman listesini açıklamıştı. FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen'in liste dışı kalması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bitigen'den beklenmedik bir hamle geldi. Tecrübeli hakem, alınan kararın gerekçesini öğrenmek için MHK'ya başvuracak. Gerekçeli kararı öğrendikten sonra Abdülkadir Bitigen, Tahkim Kurulu'nun yolunu tutacak. Ekim 2021-Nisan 2022 arası MHK başkanlığı yapan Gündoğdu, iki yıl sonra yeniden koltuğa oturmuş oldu. Başkan Ferhat Gündoğdu, 8 Mart Operasyonu'nu gerçekleştirmiş, aralarında Abdülkadir Bitigen'in de bulunduğu 18 hakemi görevinden uzaklaştırmıştı. Tahkim Kurulu bu kararı haksız bulunca Gündoğdu görevinden istifa etmişti.

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