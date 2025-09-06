Fenerbahçe'de gözler yaklaşan başkanlık seçimine çevrilirken, mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi de belli oldu.
İşte Ali Koç'un listesinde yer alan isimler...
Sertaç Komsuoğlu
Agah Ruşen Çetin
Ahmet Ketenci
Burak Çağlan Kızılhan
Esin Güral Argat
Fethi Pekin
Hulusi Belgü
Ali Alper Alpoğlu
Cenk Öztanık
Eren Ali Dişli
Eayl Tarablus
Hüseyin Bozkurt
Korkut Nedim Keçeli
Hakan Safi
Mustafa Kemal Danabaş
Özgür Özaktaç
Özgür Peker
Şanser Özyıldırım
Muzaffer Kerem Ersoy
Rıfat Perahya
Selma Altay Rodopman