Spor

Liste teslim edildi! İşte Ali Koç'un yönetim kurulu

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a sayılı günler kala, mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi de belli oldu. İşte Ali Koç'un listesinde yer alan isimler...

6 Eylül 2025 Cumartesi 20:04
Liste teslim edildi! İşte Ali Koç'un yönetim kurulu
Fenerbahçe'de gözler yaklaşan başkanlık seçimine çevrilirken, mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi de belli oldu.

İşte Ali Koç'un listesinde yer alan isimler...

Sertaç Komsuoğlu

Agah Ruşen Çetin

Ahmet Ketenci

Burak Çağlan Kızılhan

Esin Güral Argat

Fethi Pekin

Hulusi Belgü

Ali Alper Alpoğlu

Cenk Öztanık

Eren Ali Dişli

Eayl Tarablus

Hüseyin Bozkurt

Korkut Nedim Keçeli

Hakan Safi

Mustafa Kemal Danabaş

Özgür Özaktaç

Özgür Peker

Şanser Özyıldırım

Muzaffer Kerem Ersoy

Rıfat Perahya

Selma Altay Rodopman

