Son olarak Wilfred Ndidi ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Bu kapsamda Serdal adalı yönetimi, 4 transferi yakın tarihte bitirmek istiyor.

SOL KANATA GHOBO

Sol kanat transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş, Yann Gboho'yu kadrosuna katmak istiyor.

L'Equipe'in haberine göre siyah-beyazlılar, Fransa ekiplerinden Toulese'ta oynayan Fildişi Sahilli oyuncu için 6 milyon euro değerinde resmi teklifte bulundu.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonda 5 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.

SAĞDA HEDEF ROWE

Sol kanat transferinin yanı sıra sağ kanatta da rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş, Ghobo gibi Fransa'da top koşturan Jonathan Rowe'yi gündemine aldı.

Foot Mercato'nun haberine göre Serdal Adalı yönetimi, 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Marsilya ile görüşmelere başladı. Ancak oyuncu ile Rennes de görüşüyor.

İngiliz oyuncu geçtiğimi sezonda Marsilya'da 30 maça çıktı ve 3 gol 4 asistlik katkıda bulundu.

STOPERE GENÇ YETENEK

Defans hattını daha güçlü hale getirmek isteyen Beşiktaş, gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Siyah-beyazlıların hedefi Championship'te bulunan Middlesbrough stoperi Rav van den Berg. Hollandalı genç oyuncu, Beşiktaş'ın planlarında geleceğe dönük bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

SANTRFOR İSPANYA'DAN

Nijeryalı Wilfred Ndidi ile orta saha hattını kuvvetlendiren Beşiktaş, gözünü İspanya'da oynayan bir diğer Nijeryalıya çevirdi.

Serdal Adalı yönetiminin hedefindeki isim Kelechi Iheanacho.

Nijerya basınında çıkan haberlere göre ayrılık için Sevilla'nın talep ettiği miktar 3 milyon euro.

İspanya'da uyum sorunu yaşayan Iheanacho'nun bonservisi ile birlikte Sevilla'dan ayrılması bekleniyor.