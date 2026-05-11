Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olmayı garantileyen Galatasaray'da, gelecek sezonun kadro yapılanmasına dair çalışmalar da devam ediyor.

Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ve bu futbolcunun yerine sol kanada takviye yapmayı planladığı iddia edildi.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

Yunan basınından Nova Sports'un haberine göre; bu bölgeye yapılacak transfer için Galatasaray'ın listesinin başında Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Christos Tzolis yer alıyor.

Belçika takımında bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Tzolis, 49 resmi maçta 19 gol, 24 asistle oynadı ve toplam 43 skor katkısı sağladı.

40 MİLYON EURO

Yunan basınında yer alan haberde, değerini hızla artıran Yunan futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brugge'un bu transfer için 35-40 milyon euroyu aşan bir talepte bulunduğu öne sürüldü.