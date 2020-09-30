30 Eylül 2020 Çarşamba 09:45 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:45

Yunanistan'ın en etkili gazetelerinden Gazzetta'da yazan Johnny Georgopoulos, AEK Atina takımının forveti Marko Livaja'nın Fenerbahçe'de oynama fikrine sıcak baktığını söyledi.

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Georgopoulos, "AEK onunla sözleşme yenilemek istiyor. Ancak ekonomik koşullar çok zorlayıcı, yeni sözleşme için yıllık en fazla 1 milyon euro öneriyor. Üstüne çıkma ihtimalleri yok. Oyuncu ise 1.5 milyon euroya yakın talep ediyor. Bir yıl daha sözleşmesi var; ancak sözleşme yenileme konusunda anlaşamazlarsa AEK gelecek teklifleri değerlendirecek; çünkü gidecekse oyuncudan para kazanarak bu ayrılığın olmasını istiyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile konuştum. Livaja'nın gündemlerinde olmadığını söyledi. Ama Fenerbahçe'nin oyuncuyu istediğini biliyorum. Livaja da Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynama fikrine çok sıcak bakıyor. Olası bir teklifi mutlaka değerlendirecektir. Ama önce AEK ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayacak mı sağlayamayacak mı buna bakmak gerekir" dedi.

İSMİ TÜRK TAKIMLARIYLA ANILIYOR

Sırp oyuncunun ismi transfer döneminin başından beri başta Fenerbahçe olmak üzere Trabzonspor ile de sıkça anıldı.