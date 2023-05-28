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Spor

Livakovic için net cevap! ''Parayı basan alır''

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in talipleri artıyor. Yüksek bir bonservis istenilen Hırvat eldiven için birçok Avrupa kulübü devrede.

28 Mayıs 2023 Pazar 13:21 - Güncelleme:
Livakovic için net cevap! ''Parayı basan alır''
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Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündeminde olan bir diğer isim Dominik Livakovic konusunda en net açıklama geldi. Dinamo Zagreb başkanı Vlatka Peras, Fenerbahçe'nin pazarlıklar yaparak indirim talep ettiği 28 yaşındaki Hırvat kalecide hiçbir şekilde fiyat azaltma yapmayacaklarını söyledi.

REAL MADRID VE UNİTED'DA İZLİYOR

Peras "Livakovic'in sözleşmesinde yer alan bir serbest kalma maddesi (10 milyon euro) var. Bu maddeyi karşılayabilecek herhangi bir kulüp oyuncumuzla da anlaşırsa onun haklarını alabilir" diyerek noktayı koydu. 1.88 boyundaki tecrübeli eldiven ile Real Madrid ve Manchester United'ın da ilgilendiği belirtiliyor.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Dominik Livakovic için Fenerbahçe'nin nasıl bir yol haritası çizeceği önümüzdeki günlerde netleşecek

BU SEZON 48 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Dünya Kupası'ndan itibaren adından sıkça söz ettirmeye başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic çıktığı 48 maçta 48 gol yedi, 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

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