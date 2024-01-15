Livakovic kalesinde devleşmeye devam ediyor

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Fenerbahçe'deki en başarılı performanslarından birine imza atarak galibiyetin mimarlarından oldu. Dominik Livakovic önce ilk yarıda karşı karşıya pozisyonda Mbakata'ya gol izin vermedi. Yıldız kaleciye bu pozisyon sonrası uzun süre iş düşmedi.

Ancak uzatma bölümlerinde durum değişti. 90+8. dakikada Draguş'un ceza sahası içinden vurduğu müthiş voleyi Livakovic aynı güzellikte bir kurtarışla kornere çeldi. Hakem son düdüğü çalmadan hemen önce Draguş bu kez kafayı vurdu, Hırvat file bekçisi bir kez daha gole izin vermedi ve maçın son anlarında adeta kalesinde devleşti.

PERFORMANSI BEĞENİYLE KARŞILANDI

Dominik Livakovic'in bu performansı başta teknik heyet olmak üzere tüm camiada beğeniyle karşılandı.

8. KEZ GOL YEMEDİ

Mücadeleyi 4 kurtarışla tamamlayan tecrübeli eldiven bu sezon ligde 17. maçında 8. kez gol yemedi.