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Spor

Livakovic mi yoksa İrfan Can mı? Mourinho için karar zamanı

Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Fenerbahçe'nin Hırvat eldiveni Dominik Livakovic, tamamen iyileşti. Livakovic'in yokluğunda formayı devralan ve kalede iyi bir grafik sergileyen İrfan Can Eğribayat, performansıyla göz doldurdu. Teknik direktör Mourinho ise iki isim arasında zor bir tercih yapacak.

Haber Merkezi28 Şubat 2025 Cuma 08:47 - Güncelleme:
Livakovic mi yoksa İrfan Can mı? Mourinho için karar zamanı
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Fenerbahçe, kupada oynadığı Gaziantep FK engelini 4-1'lik skorla geçti.

Sarı-lacivertlilerde performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. 26 yaşındaki file bekçisi özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi teslim ettiği İrfan Can şu ana kadar performansıyla Hırvat eldiveni aratmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Livakovic'in iyileşmesiyle birlikte kalede İrfan Can ve Livakovic arasında zorlu bir tercihte bulunacak.

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