Fenerbahçe, kupada oynadığı Gaziantep FK engelini 4-1'lik skorla geçti.

Sarı-lacivertlilerde performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. 26 yaşındaki file bekçisi özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi teslim ettiği İrfan Can şu ana kadar performansıyla Hırvat eldiveni aratmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Livakovic'in iyileşmesiyle birlikte kalede İrfan Can ve Livakovic arasında zorlu bir tercihte bulunacak.