  • Livakovic: Sezonun ilk yarısında zor bir dönemden geçtim
Livakovic: Sezonun ilk yarısında zor bir dönemden geçtim

Hırvatistan Milli Futbol Takımı kalecisi Dominik Livakovic, Brezilya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 14:42 - Güncelleme:
Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic, Kolombiya ile oynadıkları maçın ardından Brezilya ile oynanacak hazırlık maçı için konuştu.

Livakovic, "Tabii ki bu hepimiz için çok önemli bir maç. Milli takım için her maç çok önemlidir. Hazırlanacağız ve onları analiz edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Daha güçlü milli takımlara karşı hazırlanmanın daha kolay olduğunu söyleyen 31 yaşındaki file bekçisi, "Çünkü o futbolcuları her hafta sonu bir maçta izliyorsunuz. Bazen bu maçlara hazırlanmanın, daha zayıf milli takımlara karşı hazırlanmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in kendisine güveni için konuşan Livakovic, "Zlatko Dalic'in bana duyduğu güven benim için çok önemli. Sezonun ilk yarısında zor bir dönemden geçerken o her zaman arkamdaydı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve onun güvenini karşılıksız bırakmamaya çalışıyorum." dedi.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'den Girona'ya giden Livakovic, İspanyol ekibinde hiç sahaya çıkamamış ve devre arası transfer döneminde eski kulübü eski kulübü Dinamo Zagreb'e gitmişti.

  • Dominik Livakovic
  • Hırvatistan Milli Takımı
  • Brezilya maçı

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
