Livakovic transferinde Fenerbahçe'ye İtalya'dan rakip çıktı

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ile temasta bulundu.

İtalyan ekibi, 28 yaşındaki kaleci için Zagreb'e 6 milyon euro + bonus şeklinde teklifinde bulundu. Hırvat ekibi ise, Livakovic için 10 milyon euro talep ediyor.

Dinamo Zagreb ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat kaleci için Villareal ve Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Zagreb ile 49 maçta 13 kez kalesini kapatan Livakovic, Hırvatistan Milli takımıyla da 2022 Dünya Kupasında 3.lük başarısı yaşamıştı.