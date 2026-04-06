İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,59
  • EURO
    51,5414
  • ALTIN
    6670.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Livakovic'e Avrupa'dan yoğun ilgi! 4 kulüp devrede
Livakovic'e Avrupa'dan yoğun ilgi! 4 kulüp devrede

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic için Avrupa kulüpleri harekete geçti. Tecrübeli kaleciye Club Brugge'ün yanı sıra Genoa, Torino ve Dinamo Zagreb'in de ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 20:19
ABONE OL

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiralık olarak gönderdiği Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiç süre almamış ve sözleşmesi feshedilmişti. Girona'dan ayrılan Hırvat eldiven ara transfer döneminde Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.

CLUB BRUGGE DEVREYE GİRDİ

TransferFeed'in haberine göre Livakovic'e yeni bir talip çıktı. Daha önce ismi Genoa ve Torino ile anılan deneyimli kaleciye bu kez Club Brugge'ün talip olduğu duyuruldu.

Simon Mignolet'nin yerine düşünülen Livakovic için Belçika ekibinin harekete geçmesi bekleniyor. Haberde ayrıca ocak ayında Livakovic'in bonservisi için Genoa'nın 5, Dinamo Zagreb'in ise 4 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

4 KULÜP BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Hırvat milli kalecinin bonservisini almak isteyen an itibarıyla 4 kulüp bulunuyor. (Dinamo Zagreb, Genoa, Club Brugge, Torino)

ÖNERİLEN VİDEO

Bahçelievler'deki otel cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Zanlılar adliyeye sevk edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.