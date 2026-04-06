Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiralık olarak gönderdiği Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiç süre almamış ve sözleşmesi feshedilmişti. Girona'dan ayrılan Hırvat eldiven ara transfer döneminde Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.

CLUB BRUGGE DEVREYE GİRDİ

TransferFeed'in haberine göre Livakovic'e yeni bir talip çıktı. Daha önce ismi Genoa ve Torino ile anılan deneyimli kaleciye bu kez Club Brugge'ün talip olduğu duyuruldu.

Simon Mignolet'nin yerine düşünülen Livakovic için Belçika ekibinin harekete geçmesi bekleniyor. Haberde ayrıca ocak ayında Livakovic'in bonservisi için Genoa'nın 5, Dinamo Zagreb'in ise 4 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

Hırvat milli kalecinin bonservisini almak isteyen an itibarıyla 4 kulüp bulunuyor. (Dinamo Zagreb, Genoa, Club Brugge, Torino)