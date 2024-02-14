Livakovic'ten antrenör hamlesi! Eski hocası artık Fenerbahçe'de

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ekibine bir kaleci antrenörü getirmek isteyen Fenerbahçe, yıldız kalecisi Dominik Livakovic'in eski takımdan antrenörü Sandro Zufic ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic oldu. Daha önce ülkemizde Trabzonspor'da çalışan Zufic, Livakovic ile Dinamo Zagreb'de birlikte çalışmıştı.

TRABZONSPOR'DA ÇALIŞTI

Sandro Zufic, 44 yaşındaki antrenör, Nenad Bjelica döneminde Süper Lig ekibi Trabzonspor'da görev yapmıştı. Zufic, Bordo Mavililer'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmadı. Hırvat antrenörün UEFA A Lisansı bulunuyor.

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'de Sandro Zufic ile 3 sene birlikte çalıştı.