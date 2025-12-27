Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı kalecisi Dominik Livakovic için transfer gelişmeleri yaşanıyor.

JUVENTUS VE ZAGREB TAKİPTE

Hırvat basınından Sportske Novosti'nin haberinde, Livakovic'e İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile eski takımı Dinamo Zagreb'in ilgi gösterdiği iddia edildi.

Girona'da şu ana kadar hiç süre alamayan ve bu durumdan mutsuz olduğu belirtilen Hırvat file bekçisi, devre arasında İspanyol ekibiyle olan kiralık sözleşmesini sonlandırmak istiyor.

Aynı haberde, Livakovic'in bir sonraki durağının Dinamo Zagreb olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

JUVE'YE SICAK BAKMIYOR

Öte yandan, yedek kaleci arayışında olan İtalyan devi Juventus'un da Dominik Livakovic'i transfer listesine eklediği iddia edildi. Ancak Hırvat kalecinin, düzenli forma giymek istemesi nedeniyle Juventus seçeneğine sıcak bakmadığı aktarıldı.

Dominik Livakovic ile Yunan ekibi Panathinaikos'un da ilgilendiğine dair haberler gündeme gelmişti. Ancak oyuncunun menajeri Andy Bara, İtalyan muhabir Lorenzo Lepore'ye yaptığı açıklamada, Livakovic'in Panathinaikos'un planları arasında yer almadığını ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.