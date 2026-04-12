Spor

Liverpool, 3 puanı 2 golle aldı

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında evinde Fulham'ı 2-0 mağlup etti ve puanını 52'ye yükseltti.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 00:21
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool ile Fulham karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Rio Ngumoha ve 40. dakikada Muhammed Salah kaydetti.

3 hafta aradan sonra kazanan Liverpool, puanını 52'ye yükseltti ve UEFA Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen 5. sıradaki yerini korudu.

Son 4 maçında 2. kez mağlu polan Fulham ise 44 puanda kaldı.

Liverpool, gelecek hafta Merseyside derbisinde Everton'ın konuğu olacak.

Fulham ise Brentford deplasmanına gidecek.

