Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı!

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Burnley ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maçı Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Diogo Jota, 52. dakikada Luis Diaz ve 79. dakikada Darwin Nunez attı. Burnley'in tek golü 45. dakikada Dara O'Shea'dan geldi.
Liverpool, bu sonucun ardından 54 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliği aldı. Burnley, 13 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, Brentford deplasmanına gidecek. Burnley sahasında Arsenal'i ağırlayacak.