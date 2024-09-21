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Spor

Liverpool 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Enes Ünal'ın 76. dakikada oyuna girdiği maçta Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

21 Eylül 2024 Cumartesi 19:34 - Güncelleme:
Liverpool 3 puanı 3 golle aldı
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Anfield Road'da kazanan 3-0'lık skorla Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 28. dakikada Luis Diaz, 37. dakikada Darwin Nunez kaydetti.

Bournemouth'ta Enes Ünal, 76. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi.

Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 12'ye yükseltti. Bournemouth 5 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Wolverhampton'a konuk olacak. Bournemouth, Southampton'ı ağırlayacak.

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