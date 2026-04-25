İSTANBUL 23°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool 3 puanı 3 golle aldı

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında sahasında Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 19:44 - Güncelleme:
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Alexander Isak, 40. dakikada Andy Robertson ve 90+6. dakikada Florian Wirtz kaydetti.

Crystal Palace'ın tek golü 71. dakikada Daniel Munoz'dan geldi.

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Liverpool, 58 puanla 4. sıraya yükseldi. Crystal Palace ise 43 puanda kaldı.

Liverpool, gelecek hafta 1 sıra üstünde yer alan Manchester United'a konuk olacak. Crystal Palace, Bournemouth deplasmanına gidecek

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu dolu dolmuşta pes dedirten görüntüler: Şoförün vurdumduymazlığı tepki çekti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.